Der USD/CNH bleibt unverändert bärisch und könnte in den nächsten Wochen auf 6,7660 fallen, so die FX-Strategen der UOB Group in einer Notiz. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir hatten gestern mit einer Abschwächung des USD gerechnet. Allerdings war die Schwäche ausgeprägter als von uns prognostiziert. Der USD stürzte auf ein Tief von 6,8057 ab, ...

