Apple hat bei seinem September-Events neben neuen Geräten das Abo-Paket Apple One angekündigt. Darin sollen die Dienste Music, TV Plus, Arcade und iCloud enthalten sein - zu einem Paketpreis. Beim Apple-September-Event am Dienstagabend hat der iPhone-Konzern wie erwartet kein iPhone 12 vorgestellt, dafür aber die neue Watch Series 6, eine günstigere SE-Variante sowie neue iPads. Darüber hinaus präsentierte Apple ein Abo-Paket, indem verschiedene Dienste gebündelt sein werden. Hierzulande integriert Apple One die Dienste Music, TV Plus, Arcarde und iCloud. Das Abo-Dienste-Bündel soll ...

