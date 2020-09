DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KRANKENVERSICHERUNG - Die Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden im kommenden Jahr steigen. So sollen Defizite ausgeglichen werden, die durch die Corona-Krise in der Finanzierung des Gesundheitssystems entstanden sind. Nach FAZ-Informationen haben sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesfinanzminister Olaf Scholz darauf geeinigt, den Zusatzbeitrag um 0,2 Prozentpunkte anzuheben. Im Durchschnitt beträgt er dann 1,3 Prozent. Der allgemeine Beitragssatz wird nicht verändert. (FAZ)

RETTUNGSSCHIRM-VERBRAUCHER - Mit Blick auf die coronabedingten Einbußen für Millionen Haushalte fordert Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller weitere Hilfen für Konsumenten. "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nur zu bewältigen, wenn die Politik die gesamte Bevölkerung im Blick behält und die Verbraucher nicht alleine lässt", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV). Für einige Unternehmen und Branchen habe die Politik bereits "großzügige Rettungsschirme" gespannt. "Nun ist es an der Zeit, die Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt zu unterstützen." Zuvor hatten die grünen Verbraucherschutzminister von sechs Bundesländern von der Bundesregierung einen "Rettungsschirm für Verbraucher" gefordert. (Handelsblatt)

CORONA-IMPFSTOFF - Schon zum Jahreswechsel erwartet der US-Milliardär und Impfstoff-Förderer Bill Gates ein wirksames Mittel gegen Corona. "Es gibt viele Impfstoffe, die vielversprechende Resultate in frühklinischen Tests erzielen", sagte Gates im Interview mit dem Handelsblatt. Bereits im ersten Quartal 2021 könnten dann die ersten Impfstoffkandidaten zugelassen werden. Der Optimismus des Microsoft-Gründers und Stifters bezieht sich allerdings nicht auf die aktuellen Projekte der deutschen Unternehmen Curevac und Biontech, die von der Bundesregierung mit Millionensummen gefördert werden. Bei deren auf Gentherapien basierenden Impfstoffen werde es länger dauern, prophezeite Gates. Die Technologie ist seiner Ansicht nach noch zu neu und unerprobt für schnelle Resultate. (Handelsblatt)

OSZE - Eine deutsche Diplomatin soll die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aus einer monatelangen Führungskrise holen. Die Bundesregierung will den seit Juli vakanten Posten des OSZE-Generalsekretärs nach Informationen der Süddeutschen Zeitung mit der Spitzendiplomatin Helga Schmid besetzen. Demnach will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch die Kandidatur Schmids für den Posten beschließen. Die 59-Jährige ist seit 2016 Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes. (SZ)

MITTELSTAND - Die ab dem vierten Quartal befürchtete Pleitewelle in Deutschland wird wohl zumindest bei den mittelständischen Firmen mit einem Jahresumsatz von 20 bis 250 Millionen Euro erst einmal ausbleiben. Zwar müssen die von der Krise besonders betroffenen Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe im laufenden Geschäftsjahr Umsatzrückgänge von durchschnittlich 20 Prozent hinnehmen. Das ist mehr als im Krisenjahr 2009. Doch damit wäre zumindest in Schlüsselbranchen wie etwa Automobil- und Maschinenbau bei der großen Mehrheit der Firmen weder das mit Blick auf Überschuldung wichtige Eigenkapital noch die für die Zahlungsfähigkeit nötige Liquidität bedroht. Das zeigen Branchenauswertungen des Handelsblatts für börsennotierte Unternehmen und Berechnungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) auf Basis Hunderttausender Firmenbilanzen. Ausgangsbasis für die deutschen Unternehmen ist eine rekordhohe Eigenkapitalquote von knapp 39 Prozent aus dem Vorkrisenjahr 2019. Davon zehren sie zumindest im ersten Krisenjahr 2020. (Handelsblatt)

HOMEOFFICE - Die Unternehmen sollen für das Homeoffice stärker zur Kasse gebeten werden. Der einflussreiche Sozialflügel der CDU will vor allem Arbeitgeber deutlich stärker in die Pflicht nehmen, damit sie sich künftig auch für Beschäftigte im Homeoffice um eine gute Arbeitsplatzausstattung kümmern. Sie sollten anteilig auch für Wasser, Strom und Miete aufkommen. (FAZ)

FINANZAUFSICHT - Die Finanzaufsicht Bafin drängt die deutschen Assetmanager, die Liquidität in ihren Produkten mit Hilfe neuer Instrumente besser abzusichern - und das bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. "Wir appellieren an die Fondsanbieter, nicht in ihren Bestrebungen nachzulassen und die neuen Liquiditätsinstrumente einzuführen, um für ein mögliches erneutes Aufflammen der Corona-Krise oder andere Krisenereignisse gerüstet zu sein", sagt die oberste Wertpapieraufseherin, Elisabeth Roegele, der Börsen-Zeitung. Nach den heftigen Kurseinbrüchen im März und Milliardenabflüssen bei Fonds hatte sich die Exekutivdirektorin Wertpapieraufsicht schon einmal höchstpersönlich an die Assetmanager gewandt. Danach hatte sich die Fondsbranche nebst Kreditwirtschaft, Verwahrern und Depotbanken mit der Bafin an einen Tisch gesetzt und eine Arbeitsgruppe gegründet. (Börsen-Zeitung)

LEBENSVERSICHERER - Die deutsche Lebensversicherung steht vor einem wichtigen Einschnitt. Obwohl die Bundesregierung eine Entscheidung über eine geplante Senkung des vorgeschriebenen Höchstrechnungszinses vertagt hat, sieht sich die Branche zum Handeln gezwungen - und will das Niveau des meist Garantiezins genannten Satzes freiwillig senken. Norbert Rollinger, Vorstandschef von R+V, des nach Beitragseinnahmen zweitgrößten deutschen Lebensversicherers, hält es für wahrscheinlich, dass die Branche den Garantiezins ab 2021 senken wird. (Handelsblatt)

