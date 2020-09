ARAG Experten erläutern Hilfsmaßnahmen für verletzte Vierbeiner Der große Loriot hat es auf den Punkt gebracht: "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos!" Und was dem einen sein Mops, ist dem anderen die Siamkatze oder das Zwergkaninchen, ergänzen ARAG Experten. Doch was, wenn der Mops in eine Glasscherbe tritt, der Stubentiger auf die heiße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...