DJ MÄRKTE ASIEN/Kaum verändert - Zurückhaltung vor Fed und BoJ

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte treten die Börsen in Ostasien und Australien mehr oder weniger auf der Stelle. Marktteilnehmer sprechen von Zurückhaltung der Anleger vor den Zinssitzungen der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch und der Bank of Japan (BoJ) am Donnerstag.

In Tokio liegt der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent im Plus bei 23.489 Punkten. Leicht stützend wirken Daten zu den japanischen Exporten. Diese sind im August zwar kräftig zurückgegangen, aber nicht so stark wie befürchtet und auch nicht mehr so heftig wie noch im Juli. Eine deutlichere Erholung von den Verlusten des Vortags verhindert der feste Yen. Die japanische Währung hat zum US-Dollar seit dem Vortag nochmals etwas aufgewertet. Für den Dollar werden 105,30 Yen gezahlt. Am Dienstag um die gleiche Zeit waren es etwa 105,70 Yen.

Der stärkere Yen belastet die Aktien exportorientierter Unternehmen, etwa aus der Automobilindustrie. Hier geben Nissan um 1,5 Prozent nach und Mitsubishi um 1 Prozent.

Leichte Abgaben in China

Knapp behauptet tendieren derweil die chinesischen Aktienmärkte. In Schanghai sinkt der Composite-Index um 0,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong liegt ebenfalls 0,2 Prozent im Minus. Die chinesische Notenbank hat den Yuan zum Dollar auf dem höchsten Stand seit Mai 2019 gefixt. Etwas Unterstützung erhält die Börse in Hongkong von Technologiewerten, die ihren US-Pendants nach oben folgen. Schwergewicht Tencent verbessert sich um 0,8 Prozent. Alibaba steigen um 1,3 Prozent.

Wenig verändert präsentiert sich auch der südkoreanische Leitindex Kospi. SK Hynix sinken um 0,5 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs haben am Dienstag ihre Gewinnschätzungen für das Unternehmen und das Kursziel für die Aktie gesenkt, weil sie mit niedrigeren Chippreisen rechnen, gleichwohl aber ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Indexschwergewicht Samsung Electronics notiert derweil kaum verändert.

Die australische Börse fällt mit einem Plus von 1,0 Prozent auf. Dort sind Aktien des Rohstoff- und Energiesektors gesucht, nachdem die Ölpreise deutlich angezogen haben. Oil Search gewinnen 0,7 Prozent, Santos 1,2 Prozent und Woodside Petroleum 0,8 Prozent. Unter den Bergbau-Aktien verbessern sich Rio Tinto um 0,9 Prozent und BHP um 1,6 Prozent.

Ölpreise legen weiter zu

Am Ölmarkt verteuert sich die global gehandelte Sorte Brent um 1,5 Prozent auf 41,15 Dollar je Fass. Der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI steigt um 1,8 Prozent auf 38,97 Dollar. Am Vorabend hatte der US-Branchenverband API einen deutlichen Rückgang der Rohölvorräte in den USA gemeldet. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten des US-Energieministeriums später am Mittwoch. Hier rechnen Analysten mit einer leichten Zunahme der Rohölbestände.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.950,00 +0,94% -10,98% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.489,30 +0,15% -0,85% 08:00 Kospi (Seoul) 2.445,37 +0,07% +11,27% 08:00 Schanghai-Comp. 3.287,93 -0,24% +7,80% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.672,32 -0,24% -12,57% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.496,83 +0,44% -22,97% 11:00 KLCI (Malaysia) Feiertag 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1848 -0,0% 1,1849 1,1887 +5,6% EUR/JPY 124,72 -0,2% 124,92 125,61 +2,3% EUR/GBP 0,9186 -0,1% 0,9191 0,9242 +8,5% GBP/USD 1,2897 +0,1% 1,2891 1,2861 -2,7% USD/JPY 105,27 -0,2% 105,43 105,68 -3,2% USD/KRW 1176,40 -0,3% 1180,30 1180,38 +1,8% USD/CNY 6,7731 -0,1% 6,7818 6,7842 -2,7% USD/CNH 6,7720 -0,1% 6,7787 6,7822 -2,8% USD/HKD 7,7501 +0,0% 7,7500 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,7317 +0,2% 0,7301 0,7321 +4,4% NZD/USD 0,6729 +0,3% 0,6711 0,6719 -0,0% Bitcoin BTC/USD 10.787,51 -0,6% 10.851,26 10.720,51 +49,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,97 38,28 +1,8% 0,69 -32,0% Brent/ICE 41,15 40,53 +1,5% 0,62 -33,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,80 1.955,38 +0,2% +4,42 +29,2% Silber (Spot) 27,27 27,23 +0,2% +0,04 +52,8% Platin (Spot) 975,23 977,95 -0,3% -2,73 +1,1% Kupfer-Future 3,06 3,06 +0,1% +0,00 +8,5% ===

September 16, 2020 00:58 ET (04:58 GMT)

