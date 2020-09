Der angekündigte Rückzug des Billigfliegers Ryanair hat kürzlich für Furore gesorgt. Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat darauf schnell reagiert. Demnach will die Airline die entstehenden Lücken am Düsseldorfer Flugplan füllen. So kündigte Eurowings am Dienstag an, man werde rund 95 Prozent des Angebots fliegen, das Ryanair zum 24. Oktober aufgibt. Konkret werde das Angebot zu vielen spanischen und portugiesischen Zielen aufgestockt. Auch Griechenland werde verstärkt angeflogen. Eurowings biete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...