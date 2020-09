Vernon (British Columbia), 15. September 2020. True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTCQX: TRLFF) (FWB: TLA) ("True Leaf" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass das Unternehmen seine Frist für die Einreichung seiner geprüften Betriebs- und Finanzergebnisse für das zum 31. März 2020 endende Geschäftsjahr, der entsprechenden Begleitunterlagen (Management's Discussion and Analysis) und der damit verbundenen CEO- und CFO-Zertifizierungen (zusammen der "Jahresabschluss") gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen versäumen wird.

Im Zusammenhang mit der Unfähigkeit des Unternehmens, seinen Jahresabschluss fristgerecht einzureichen, hat das Unternehmen einen Antrag auf Erteilung eines Handelsverbots für das Management (Management Cease Trade Order, das "MCTO") gemäß der Vorschrift National Policy 12-203 - Management Cease Trade Orders ("NP 12-203") und wartet nun auf die Genehmigung durch die British Columbia Securities Commission (Anm.: Wertpapieraufsichtsbehörde von British Columbia). Es besteht keine Garantie, dass ein MCTO erteilt wird.

Das Unternehmen beantragt ein MCTO aufgrund der Komplexität, die durch die COVID-19-Pandemie und seiner Umstrukturierung verursacht wurde. Beide Ereignisse haben die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigt, sein geprüftes Geschäftsergebnis für das Jahr fertigzustellen, und folglich zu einer Verzögerung bei der Fertigstellung seines Jahresabschlusses geführt.

Das Unternehmen geht davon aus, seinen Jahresabschluss einreichen zu können, sobald er vorliegt, aber in jedem Fall spätestens am 14. Oktober 2020. Bis zur Einreichung des Jahresabschlusses wird das Unternehmen den alternativen Informationsrichtlinien gemäß NP 12-203 nachkommen. Gemäß diesen Richtlinien muss das Unternehmen unter anderem alle zwei Wochen routinemäßige Statusberichte in Form von Pressemeldungen veröffentlichen, bis der Jahresabschluss eingereicht wurde.

Während des MCTO werden reguläre Investoren weiterhin mit den Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange handeln können. Der Chief Executive Officer und der Chief Financial Officer des Unternehmens sowie andere Board-Mitglieder, leitende Angestellte und Personen, die von den zuständigen Aufsichtsbehörden bestimmt werden, werden weder mit den Aktien des Unternehmens handeln können, noch wird das Unternehmen - direkt oder indirekt - Wertpapiere begeben oder Wertpapiere von einem Insider oder Mitarbeiter des Unternehmens erwerben können, es sei denn, es besteht zum 14. September 2020, dem Datum, an dem das Unternehmen im Hinblick auf seine kontinuierliche Offenlegungspflicht in Verzug ist, eine rechtsverbindliche Verpflichtung dazu.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem Umstrukturierungsverfahren. Falls das Unternehmen während des Zeitraums, in dem es hinsichtlich der Einreichung des Jahresabschlusses in Verzug ist, seinen Gläubigern Informationen bereitstellt, wird es auch einen Material Change Report (Anm.: Bericht über wesentliche Änderungen) mit diesen Informationen auf SEDAR einreichen.

Aktueller Stand des Umstrukturierungsprozesses

Das Unternehmen gibt heute ebenfalls bekannt, dass True Leaf und seine Tochtergesellschaften am 28. August 2020 vom Obersten Gerichtshof von British Columbia (das "Gericht") Anordnungen zur Verlängerung der Aussetzung des Gläubigerverfahrens im Rahmen des Umstrukturierungsverfahrens der Unternehmen gemäß dem Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) (Anm.: kanadisches Insolvenzgesetz) erhalten haben. Die Aussetzung des Verfahrens wurde bis zum 2. Oktober 2020 verlängert.

Am 28. August 2020 genehmigte das Gericht auch die Verkaufsvereinbarung für True Leaf Pet Inc. ("TLP"). Wie bereits am 19. August 2020 bekannt gegeben wurde, hat TLP zum 11. August 2020 eine Kauf- und Verkaufsvereinbarung mit 4033001 und Hemp Technology Inc. über den Verkauf von im Wesentlichen allen Vermögenswerten von TLP abgeschlossen.

Andere Unternehmensangelegenheiten

True Leaf Brands Inc.

Mit Wirkung zum 10. September 2020 ist Allen Fujimoto als interimistischer Chief Executive Officer und Chief Restructuring Officer von True Leaf Brands Inc. zurückgetreten. Melissa Vettoretti ist als Corporate Secretary zurückgetreten. Darcy Bomford wurde zum interimistischen Chief Executive Officer und Corporate Secretary des Unternehmens ernannt.

Sylvain Toutant, Michael Mardy und Jodi Watson sind aus dem Board of Directors des Unternehmens zurückgetreten. Jennifer Pace wurde zum 13. September 2020 in das Board of Directors berufen. Michael Harcourt ist weiterhin Chairman von True Leaf Brands Inc.

True Leaf Pet Inc.

Kevin Cole ist als President von True Leaf Pet Inc. und Allen Fujimoto als Senior Vice President, Supply Chain zurückgetreten.

Über True Leaf

True Leaf Brands Inc. ist ein Wellness-Unternehmen. True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist ein lizenzierter Produzent und der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis sowie die allgemeine industrielle Nutzung in Lumby (British Columbia).

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Anleger :

Darcy Bomford

Interimistischer Chief Executive Officer

darcy@trueleafbrands.com

778-475-5323 DW201

Medienanfragen: media@trueleaf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressmeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Abschluss eines erfolgreichen Umstrukturierungsverfahrens durch das Unternehmen. Die Aussagen sind von einer Reihe von Annahmen und Risikofaktoren abhängig, wozu unter anderem folgende gehören: (i) das Ergebnis der Prüfung aller strategischen Alternativen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen; (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, einen für seine Gläubiger akzeptablen Vorschlag zu unterbreiten; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Mittel zu beschaffen; (v) allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftsunsicherheiten; (vi) Ereignisse Dritter und nachteilige Marktbedingungen; und (vii) jene Risiken, die in den auf SEDAR eingereichten öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Folglich sind alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung durch diesen vorsorglichen Hinweis und andere vorsorgliche Hinweise oder hierin enthaltene Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen realisiert werden oder - selbst, wenn sie im Wesentlichen realisiert werden - sie die erwarteten Auswirkungen auf True Leaf haben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um anschließenden Informationen, Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange (von der CNSX Markets Inc. betrieben) hat die Vorzüge der geplanten Transaktion in keiner Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

