Die Continental-Aktie ISIN: DE0005439004 hat nach einem Test der Unterstützung am 07. August und nach einem Tief im Tagesverlauf bei 79,04 Euro einen schönen Sprung gemacht. Es gab eine Gegenwehr der Bullen bis 93,20 Euro innerhalb weniger Tage und danach wurden die Gewinne in einer Seitwärtsphase abgearbeitet. Im Bereich um 93,00 Euro hatte sich ein Widerstand aufgetan, der am 03. September überwunden wurde. Wenn die Aktie jetzt nach oben ausbricht, ...

