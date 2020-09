DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

EarthRenew Inc: EarthRenews Stromerzeugung steigt mit sommerlicher Hitzewelle im Juli 2020



16.09.2020 / 08:01

EarthRenews Stromerzeugung steigt mit sommerlicher Hitzewelle im Juli 2020



Die wichtigsten Punkte: - Unsere Anlage in Strathmore erzeugte im Juli 2020 80 MWh. - Im Juli 2020 lagen die Strompreise zwischen unter 9,99 CAD/MW und 779,78 CAD/MW; der Durchschnittspreis betrug in den letzten 30 Tagen 55,48 CAD/MW.

TORONTO, 15. September 2020. EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass der Juli 2020 ein sehr erfolgreicher Monat für die Stromerzeugung gewesen ist. EarthRenews Anlage in Strathmore erzeugte 80 MWh und erzielte aus Stromverkäufen geschätzte 38.450 CAD. Die direkten Kosten für die Turbineneinheit in der Anlage lagen bei 8.177 CAD und die diesen Einnahmen entsprechende Bruttomarge betrug geschätzte 30.273 CAD. EarthRenews Stromerzeugungsanlage kann bis zu vier Megawatt pro Stunde erzeugen. Die Anlage war besonders erfolgreich bei der Einspeisung von Strom in das Stromnetz der Provinz Alberta während der Hochleistungsspitzen in der letzten Juliwoche 2020, die wir mit dem heißeren Sommerwetter in Verbindung bringen. Infolgedessen war der Monat Juli 2020 für unseren Geschäftsbereich Stromerzeugung besonders profitabel. Der Poolpreis für Strom erreichte im Juli 2020 779,78 CAD pro MWh und in den letzten 30 Tagen des Monats betrug der durchschnittliche Strompreis 55,48 CAD pro MWh, wie vom Alberta Electric System Operator (AESO) berichtet. Keith Driver, Chief Executive Officer von EarthRenew, erklärte: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Stromverkauf im Juli. Dieser Cashflow aus dem laufenden Betrieb unterstützt das Unternehmen, während es die Neuentwicklung des Düngemittelgeschäfts in Strathmore fortsetzt." Herr Driver fügte hinzu: "Monate wie der Juli zeigen unsere Fähigkeit, durch die Stromerzeugung zusätzlichen Wert zu generieren, in dem wir den überschüssigen Strom in das Netz einspeisen." Über EarthRenew



EarthRenew wandelt Abfälle aus der Nutztierhaltung in einen leistungsstarken organischen Dünger um, der von ökologischen und traditionellen Erzeugern in Kanada und den USA verwendet wird. Unsere Mission ist es, ein landwirtschaftliches System zu unterstützen, das gesunde Böden und die Rentabilität der Erzeuger wieder in den Vordergrund bringt. Unser Vorzeige-Werk in Strathmore befindet sich auf einem Mastbetrieb mit ca. 25.000 Rindern und kann mittels einer erdgasbefeuerten Turbine pro Stunde bis zu vier Megawatt (MW) kostengünstigen Strom produzieren. Die Abwärme der Turbine wird zur Umwandlung von Mist in zertifizierten organischen Dünger verwendet. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Keith Driver

CEO von EarthRenew

Tel.: +1 (403) 860-8623

E-Mail: kdriver@earthrenew.ca Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

