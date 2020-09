Die Statistik der Saisonalität zeigt bis Ende September weiterhin nach unten. Von daher ist es eigentlich schon ein Erfolg, dass der DAX sich seit Wochen auf dem aktuellen Niveau halten kann. Vergleicht man aber die Entwicklung mit der in den USA, so hat der deutsche Leitindex deutliches Nachholpotenzial. In den letzten Tagen deutete sich zwar kurzfristig an, dass dieses Potenzial endlich einmal ausgeschöpft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...