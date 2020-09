Nachdem sich um den 200-Tage-Durchschnitt und Jahresmitte die Kursnotierungen des Euro gegenüber dem ungarischen Forint nach einem vorausgegangenen Peak bei 369,58 HUF stabilisiert hatten, nahmen Bullen wieder das Zepter in die Hand und trieben das Paar zurück an seine kurzfristige Abwärtstrendlinie um 356,00 HUF voran. Anfang dieses Monats gelang es diese Hürde zu knacken und auf 361,69 HUF zuzulegen. Das erste Ziel konnte damit folgerichtig abgearbeitet werden, in den letzten Tagen hat sich ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau eingestellt. Der dort im Aufbau befindliche Boden zeigt schon jetzt Wirkung und könnte als Sprungbrett für die nächste Rallyestufe genutzt werden.

Boden fast abgeschlossen

Solange der Boden um 356,20 HUF hält, stehen die Chancen auf eine Rallyefortsetzung sehr gut. Erstes Zielniveau dürfte wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...