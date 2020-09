Gerade in den letzten Monaten zeigte die Corona-Epidemie deutlich die Schwächen der bisherigen Lieferketten auf. Selbst eigentlich gut aufgestellte internationale Unternehmen standen plötzlich vor leeren Lagern, hatten mit Stillstand in der Produktion zu kämpfen und mussten Maschinen und Anlagen abschalten. Angesichts des hohen Vernetzungsgrades moderner Produktionsprozesse wurde sehr deutlich, dass Echtzeitdaten essenziell sind, um der Marktdynamik in Zeiten der Corona-Pandemie zu begegnen. Zwar gibt es verschiedene Ortungstechnologien, etwa Funksignale oder Licht-, Kompass- oder Bewegungssensoren, ...

