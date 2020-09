Die aktuell längste Serie: Tesla mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 27.08%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Dienstag Ambarella mit 4,01% auf 44,24 (482% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,95%) vor Pinterest mit 3,55% auf 37,61 (141% Vol.; 1W 10,52%) und Verbund mit 3,26% auf 46,22 (70% Vol.; 1W 4,52%). Die Tagesverlierer: Kapsch TrafficCom mit -4,55% auf 12,60 (54% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,82%), Lenzing mit -3,11% auf 45,20 (94% Vol.; 1W 1,80%), Valneva mit -2,91% auf 5,67 (219% Vol.; 1W 15,95%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (4609,33 Mio.), Berkshire Hathaway (1692,11) und Slack (1207,08). Umsatzausreisser nach ...

