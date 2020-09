DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Handelsverlauf. Der September-Kontrakt notiert gegen 8.14 Uhr 15,5 Punkte niedriger bei 13.204. In den Handel gegangen war er mit 13.192. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.253 und das Tagestief bei 13.171 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.423 Kontrakte.

Der Roll in den Dezember ist noch kaum in Gang gekommen, wie der extrem niedrige Umsatz zeigt. Aus technischer Sicht wird der Future in einer Range zwischen 13.100 und 13.300 Punkten gehandelt, die zunächst trendbestätigenden Charakter nach oben hat.

