Berlin (ots) - Die von der EU-Kommission geplante Verschärfung der CO2-Regulierung für die Automobilindustrie stößt auf massiven Widerstand in der Branche. Die erneute Absenkung des CO2-Grenzwertes um 50 (statt 37,5) Prozent bis 2030, die heute offiziell von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkündet werden soll, "bringt nur noch mehr Stress in das System in Bezug auf Entwicklungsressourcen und Investitionen", sagte Wolf-Henning Scheider, Vorstandschef des drittgrößten deutschen Autozulieferers ZF Friedrichshafen, dem Fachdienst "Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility" (Mittwochausgabe). "Wir laufen in eine Disruption und können das, was wir wollen, nicht mehr umsetzen: die Menschen in der Transformation mitnehmen und ihnen eine Perspektive geben."https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/autozulieferer-zf-schlaegt-alarm-eu-klimaziele-gefaehrden-arbeitsplaetze/26190994.html