Leutershausen (ots) - Tage der Erinnerung zum Verlust eines geliebten Menschen sind für Millionen von Angehörigen sehr wichtig. Dabei spielt der Gedenkstein eine zentrale Rolle. Am Samstag, den 17. Oktober 2020 steht er daher beim "Tag des Grabsteins" einen Tag lang im Mittelpunkt. Zum dritten Mal können sich Interessierte bundesweit bei ihrem Steinmetz vor Ort über den Grabstein informieren, sei es zur möglichen Gestaltung, zu Preisen oder seiner Geschichte.Das Jahr 2020 ist für das deutsche Friedhofswesen ein historisches Jahr. Im März beschloss die Kultusministerkonferenz auf Empfehlung der Deutschen UNESCO-Kommission, dass die Friedhofskultur in Deutschland als immatrielles Kulturgut aufgenommen wird. Dies zeigt, wie wichtig die bewährten Trauerrituale und -formen hierzulande sind.Grabsteine haben lange TraditionGrabsteine haben sich in verschiedenen Kulturen und Religionen weltweit zu einem sichtbaren Zeichen des Andenkens entwickelt. Damals wie heute geben Rituale und Symbole den Menschen Halt. Das Grab ist der zentrale Ort der Erinnerung sowie ein Ort, an dem Trauer erlebt und verarbeitet wird. Beim Besuch der Grabstätte sind es oft die kleinen, verinnerlichten Gesten, etwa die Entzündung eines Grablichtes für die Verstorbenen. Die Forschung hat zweifelsfrei nachgewiesen, dass diese Rituale helfen, bei Verlust eines geliebten Menschen besser zurechtzukommen. Die meisten Angehörigen wünschen sich eine personenbezogene Grabgestaltung, um für Verstorbene noch "etwas tun zu können".Initiator ist Experte für GrabmalgestaltungMit dem Tag des Grabsteins möchte Initiator und Friedhofsexperte Alexander Hanel nun dieses Zeichen der Erinnerung erneut in den Mittelpunkt stellen. Hanel ist Friedhofsexperte und Steinmetz. Er hat den Friedhofskulturkongress, einen Fachkongress über die Zukunft der Friedhöfe, ins Leben gerufen und schuf mit Rokstyle (https://www.rokstyle.de/) das erste Fashionlabel für Grabsteine. Für dieses erhielt er bereits mehrere Preise.Mehr Informationen unter www.tagdesgrabsteins.de (http://www.tagdesgrabsteins.de/)Pressekontakt:Stein Hanel GmbHAlexander HanelTel.: 09823-298E-Mail: info@stein-hanel.deWeb: http://www.stein-hanel.deOriginal-Content von: Stein Hanel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107766/4707859