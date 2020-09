DJ DIW: Ost und West trotz Angleichung noch nicht einheitlich

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Erwerbstätigkeit und Renteneinkommen haben sich über drei Jahrzehnte zwischen Ost- und Westdeutschland angeglichen, sind aber noch immer nicht einheitlich. Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

"Die deutsche Einheit ist nach 30 Jahren in vieler Hinsicht vollzogen - dennoch gibt es in manchen Bereichen Nachbesserungsbedarf", so das Fazit.

DIW-Präsident Marcel Fratzscher erklärte, dass der Westen bei der Erwerbstätigkeit von Frauen "in vielerlei Hinsicht vom Osten gelernt" hat, denn der Westen habe sich vom Modell eines Alleinernährers allmählich wegbewegt.

"Das unterstreicht ganz schön, dass alle von dieser Wiedervereinigung wirtschaftlich, aber auch sozial vieles mitgenommen haben, sehr viele positive Aspekte da sind", so Fratzscher.

Insgesamt muss laut DIW besonders bei der Familienpolitik nachgesteuert werden, um Paaren, die eine Vollzeiterwerbstätigkeit mit Familie vereinbaren wollen, dies zu ermöglichen. Ebenso müsse beim langfristigen Vermögensaufbau zur Vermeidung von Altersarmut nachgebessert werden.

Erwerbstätigkeit von westdeutschen Frauen steigt

Bei der Erwerbstätigkeit hat sich in den vergangenen 30 Jahren besonders für die westdeutschen Frauen viel getan. Vielfach sei in den neunziger Jahren davor gewarnt worden, dass die Deutsche Einheit für Ostdeutschland zunächst einen Rückschritt bedeute, insbesondere bei der Gleichstellung von Mann und Frau. "Die ehemalige BRD hinkte beim Thema Gleichberechtigung im Erwerbsleben stark hinterher. Hier herrschte lange Zeit das Alleinernährermodell mit dem in Vollzeit erwerbstätigen Mann vor", erklärte Studienautorin Katharina Spieß. "Über die Jahre haben sich die Erwerbsquoten der westdeutschen Mütter an die der ostdeutschen angeglichen, wobei letztere immer noch sehr viel häufiger Vollzeit arbeiten als Mütter im Westen."

Anfang der neunziger Jahre habe der Unterschied bei der Erwerbsquote noch 22 Prozentpunkte betragen. Zuletzt habe er bei nur noch 4 Prozentpunkten gelegen, wie das DIW mit Verweis auf Berechnungen auf Basis des sozio-ökonomischen Panels (SOEP) erklärte.

Dabei erhöhte sich die Erwerbstätigkeit westdeutscher Frauen vor allem dort, wo viele Menschen aus der ehemaligen DDR zugezogen seien.

Bemerkenswert sei allerdings, dass jüngere Frauen in beiden Landesteilen einer Vollzeiterwerbstätigkeit von Müttern mit Kleinkindern weniger zustimmen als ältere.

Ostdeutsche bekommen höhere Renten, aber weniger Alterseinkommen

Im Durchschnitt beziehen ostdeutsche Männer und noch ausgeprägter ostdeutsche Frauen höhere Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung als vergleichbare Personen in Westdeutschland. Bei den Männern betrug laut DIW der Unterschied 8 Prozentpunkte, bei den Frauen sogar 50 Prozentpunkte.

Allerdings sieht es anders aus, wenn andere Einkommenskomponenten wie etwa private und betriebliche Renten sowie die Vermögenseinkommen berücksichtigt werden. Dann beziehen die Westdeutschen insgesamt sehr viel höhere Alterseinkommen.

"Den heutigen Rentnerinnen und Rentnern, die vor allem in der DDR erwerbstätig waren, fehlte meist die Möglichkeit, Vermögen oder private Rentenanwartschaften aufzubauen", erklärt Studienautor Peter Haan. Um die jüngeren Generationen besser zu wappnen und die Renteneinheit voranzutreiben, empfehlen die Autoren beispielsweise eine geeignete Kombination aus verpflichtender privater oder betrieblicher Altersvorsorge und finanzieller Unterstützung durch den Staat.

