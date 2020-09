FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.09.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CAPITAL & REGIONAL PRICE TARGET TO 50 (100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2500 (2350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 620 (600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2430 (2420) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES STHREE PRICE TARGET TO 305 (295) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES WEIR GROUP TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') TARGET 1600(1380)P - DEUTSCHE BANK RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 504 (484) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 271 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 600 (615) PENCE - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 600 (615) PENCE - JEFFERIES RAISES BHP GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2200 (1750) PENCE - JPMORGAN CUTS CAPITAL & REGIONAL PRICE TARGET TO 65 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MORRISON SUPERMARKETS TO 'UNDERWEIGHT' ('N') - TARGET 160 (175) P - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3100 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1570 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 330 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 990 (985) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3000 (2850) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1780 (1770) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - UBS CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2300 (2345) PENCE - 'SELL'



