Unterföhring (ots) - 16. September 2020. Welcher Star sieht im Ring nur noch Sterne? "Das große SAT.1 Promiboxen" lädt Promis ein, ihre lang aufgestauten Konflikte mit Fäusten zu lösen: in einem fairen Boxkampf.Am ersten Kampfabend (Freitag, 18. September) liefern sich Carina Spack und Jade Britani Übach das Battle der blonden Biester. Beide Damen nehmen die Vorbereitungen sehr ernst. "Ich habe mein Leben komplett geändert", erklärt Jade. Und auch, wenn sie zu Beginn des Trainings noch behauptet: "Die Wimpern sind mein Leben!" weichen selbst diese essenziellen Bestandteile Jade Britani Übachs im Rahmen der Fight-Vorbereitungen. "Ich bin einfach nur froh, wenn sie eine Faust von mir im Gesicht hat!" tönt sie über Gegnerin Carina Spack. Doch wird der großen Klappe auch große Kloppe folgen? Carina Spack kontert selbstbewusst: "Keine Gnade für Jade!" Ihre Motivation erklärt sie gleich dazu: "Ich trete heute für alle Frauen ein, die wissen, wie sch*** es ist, wenn sich eine dritte Person in die Beziehung einmischt." Der Zankapfel? Carinas Freund Serkan Yavuz (der am 25. September selbst gegen Sam Dylan in den Ring steigt) - und die Behauptung um Jades großes Interesse an ihm, während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Big Brother".Der nächste Trash-Clash lässt nicht lang auf sich warten: Doreen Dietel will der 13 Jahre jüngeren Gisele Oppermann am gleichen Abend im Ring zeigen, "dass eine alte Frau ein junges Ding schön in die Ecke kloppen kann." Hassen gelernt haben sich die beiden Ladies im Dschungelcamp, wo Drama-Queen Gisele und die gestandene Schauspielerin bereits kein gutes Haar aneinander ließen. Und entgegen ihrer sonstigen Angewohnheit erklärt Gisele selbstsicher vor dem Kampf: "Ich habe kein einziges Mal daran gedacht aufzugeben. Ich freue mich darauf, das im Ring auszutragen."Alle Begegnungen des ersten Kampfabends, 18. September, im Überblick:-Carina Spack vs. Jade Britani Übach-Oliver Sanne vs. Yasin Cilingir-Gisele Oppermann vs. Doreen Dietel-Marcellino Kremers vs. Stephan Jerkel-Matthias Mangiapane vs. Julian F. M. StoeckelDigitales Box-Warm-Up auf Quipp! Quiz-App begleitet "Das große SAT.1 Promiboxen" über zwei Wochen mit werktäglichen Live-ShowsLucky Punch für Quipp-User: Die Live-Quiz-App von ProSiebenSat.1 begleitet "Das große SAT.1 Promiboxen" digital mit einem umfangreichen, zweiwöchigen Boxspecial. Ab sofort können die User in den täglichen Live-Quiz-Shows werktags um 19:00 Uhr ihr (Box-) Wissen rund um die anstehenden Promi-Paarungen unter Beweis stellen - und mit den Promis spielen. In jeder Quiz-Show ist jeweils ein Box-Paar aus der SAT.1-Show mit dabei. Wie lautete der Geburtsname von Muhammad Ali? In welcher Gewichtsklasse treten Julian Stöckel und Matthias Mangiapane gegeneinander an? Welcher ehemalige Profi-Boxer ist heute Bürgermeister einer Großstadt? Während der beiden Live-Shows in SAT.1 am Freitag, 18. und 25. September, können sich Quipp-User in der Werbepause erneut batteln - und mit etwas Glück und Wissen SAT.1 den K.o.-Schlag verpassen und gewinnen. Quipp ist kostenlos hier verfügbar. Umfangreiches Zusatzmaterial, darunter Steckbriefe der Promi-Boxer oder Clips zu den Trainingsvorbereitungen der Stars, sind außerdem in der SAT.1-App und auf sat1.de/tv/promiboxen zu sehen.So wird geboxtDie Männer kämpfen fünf Runden à zwei Minuten, die Frauen stehen sich vier Mal eineinhalb Minuten gegenüber.Let's get ready to rumbleRingsprecher Kai Pätzmann ruft die Kämpfer bei "Das große SAT.1 Promiboxen" in den Ring. Matthias Killing, Melissa Khalaj und Sarah Valentina Winkhaus moderieren die beiden Kampfabende. Tobias Drews und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Kämpfe.Selbstverständlich werden alle Covid19-Regelungen an beiden Kampfabenden strikt befolgt, sowohl im Zuschauerbereich, als auch bei den Sportlern und unmittelbar am Kampf beteiligten Personen. Gemäß BG ETEM wird auf die Einhaltung der "Schutzzeit mit Kontaktreduzierung" geachtet. Außerdem werden Corona-Tests durchgeführt."Das große SAT.1 Promiboxen" am 18. September und 25. September um 20:15 Uhr live in SAT.1.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyNathalie GalinaTel. +49 89 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4708050