Zürich (awp) - Die Schweizer Börse tendiert am Mittwoch mehrheitlich fester. Getragen wird der Aufwärtstrend hauptsächlich von den defensiven Werten. Das Geschäft verlaufe aber in eher ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Abend (20.00 Uhr MESZ) ...

