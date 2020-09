Wien (www.fondscheck.de) - Aktiven Fondsmanagern gelingt es allenfalls auf kurze Sicht, die passive Konkurrenz zu übertreffen, so die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Ergebnis komme die Fondsratinggesellschaft Morningstar in einer aktuellen Analyse. Demnach würden es aktive Lenker nur in einzelnen Feldern schaffen, Indexfolger auch langfristig zu schlagen. Für das quartalsweise erscheinende "Fondsbarometer" hätten die Morningstar-Analysten die Wertentwicklung der Vehikel in 47 Aktien- und 14 Anleihekategorien untersucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...