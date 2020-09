Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Autobranche ist gerade mitten in einem gigantischen Umbruch. Es gibt neue Player wie Tesla, die mit innovativen Technologien für Bewegung sorgen. In diesem Umfeld versucht sich Fiat Chrysler mit einer Megafusion zu behaupten. Für David Hartmann von Vontobel eine sinnvolle Maßnahme. "Man würde dadurch zum viertgrößten Automobilhersteller der Welt aufsteigen", so Hartmann. Fiat Chrysler könnte in Folge der Fusion von Synergieeffekten profitieren. Wie der Experte aktuell die Aktie einschätzt, erfahren Sie im folgenden Interview.