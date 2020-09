Der von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geplante neue Fixkostenzuschuss startet nicht wie vorgesehen heute. Das Finanzministerium hat bei der EU-Kommission vorerst keinen neuen Antrag gestellt, so wie diese ihn wollte - weil so nur 800.000 Euro an Hilfen (noch ohne Abzüge bereits ausbezahlter Hilfen) möglich seien. Das helfe der Wirtschaft aber nicht genug, hieß es zur APA aus dem Ministerium.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...