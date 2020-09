In den drei Monaten bis Ende August kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 13,5 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar (16,3 Mrd Euro), wie FedEx am Dienstag nach US-Börsenschluss in Memphis mitteilte. Der Nettogewinn legte von 745 Millionen auf 1,25 Milliarden Dollar zu.Damit wurden die Prognosen der Analysten deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...