Frankfurt/Main - Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat sich erfreut darüber gezeigt, dass es ein einheitliches Verfahren für die Rückkehr von Zuschauern in die Bundesliga-Stadien geben soll. "Die DFL begrüßt ausdrücklich, dass es hinsichtlich der Rückkehr von Stadionbesuchern nun ein bundeseinheitliches Vorgehen gibt", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Mittwoch.



"Erfreulich ist zudem, dass die angekündigte Testphase bereits zeitnah umgesetzt werden kann." Die Politik bringe damit den Clubs der ersten und zweiten Bundesliga sowie den Fans Vertrauen entgegen, "das es nun durch alle Beteiligten vor Ort zu rechtfertigen gilt", so Seifert.

