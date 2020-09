Neben dem neuen Spitzenmodell Watch Series 6 hat Apple am Dienstag die neue Watch SE vorgestellt. Ebenso im Angebot bleibt die Series 3. Wir schauen uns die Unterschiede an und geben eine Kaufempfehlung. Nach dem iPhone SE hat Apple am Dienstag ein erstes weiteres Produkt der SE-Linie vorgestellt: die Apple Watch SE. Damit erhöht sich die Zahl verfügbarer Watches aus der Produktion des kalifornischen Herstellers auf drei, die es jeweils in einer Vielzahl möglicher Konfigurationen gibt. Wir zeigen euch im Vergleich, welche Uhr welche Leistungsmerkmale bietet und was ihr bei eurer Kaufentscheidung...

Den vollständigen Artikel lesen ...