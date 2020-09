Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac freut sich, die Ernennung von Christof Kutscher als neues Verwaltungsratsmitglied bekannt zu geben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Christof Kutscher ist Vorsitzender von HSBC Pollination Climate Asset Management, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich für einen Übergang zu Netto-Null-Emissionen und einer klimafreundlichen Zukunft einsetzt. Darüber hinaus ist Christof Kutscher Vorsitzender der unabhängigen Schweizer Privatbank Bergos Berenberg. Er ist ein angesehener Experte für Vermögensverwaltung. So war er unter anderem als Chief Investment Officer der LGT Capital Management AG tätig, leitete später die Geschäfte von UBS Global Asset Management im Asien-Pazifik-Raum und hatte schließlich das Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden von AXA Investment Managers inne. ...

