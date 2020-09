Größtes Sale-Event des Jahres über zwei Tage mit Wayfair-Bestsellern und kostenlosem Versand

Wayfair Inc., eine der weltweit größten Plattformen für Online-Shopping im Bereich Home Living, gibt heute bekannt, dass der Way Day 2020 am 23. September um 0 Uhr beginnt. In diesem Jahr gestaltet Wayfair diesen besonderen Tag für Produkte aus dem Bereich Wohnen als zweitägiges Sale-Event mit Schnäppchenpreisen für unzählige Produkte mit bester Bewertung. Auf Wayfair finden Kunden beliebte Artikel aus den Bereichen Einrichtung, Dekoration, Haushaltswaren und mehr.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200916005276/de/

Wayfair kündigt größtes Sale-Event des Jahres an Start am 23. September (Foto: Business Wire)

"Jetzt wünschen sich unsere Kunden mehr denn je ein gemütliches Zuhause. Mit dem Way Day nächste Woche können wir unseren Kunden noch mehr außergewöhnliche Artikel für ein Zuhause ganz nach ihren Vorlieben anbieten", so Steve Oblak, Chief Merchandising Officer von Wayfair. "Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern und Lieferanten an den Preisen gefeilt und nun können sich Kunden 48 Stunden lang fantastische Deals und unschlagbare Rabatte sichern. Wir führen Artikel für jedes Zimmer, jeden Stil und jedes Budget. Wir hoffen, dass die Ersparnisse für unsere Kunden zum richtigen Zeitpunkt kommen, um sich nach dem Sommer auf den Herbst, die Schule und den Arbeitsalltag einzustellen."

Am Way Day profitieren Käufer von kostenlosem Versand und bis zu 70 Rabatt auf meistverkaufte Produkte aus allen wichtigen Kategorien. Way Day-Preise sind für mehr als 200.000 Produkte verfügbar für Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Außenbereich, Esszimmer und Küche, inklusive Tischplatten, Teppiche, Matratzen und vieles mehr.

Die Way Day-Deals stehen vorab zur Ansicht bereit. Mehr als eine Million Produkte in den Bereichen Einrichtung, Dekoration, Heimwerkerbedarf, Bettzubehör, Matratzen, Haushaltswaren und mehr stehen auf https://www.wayfair.de/daily-sales/way-day und in der Wayfair-App bereit.

Über Wayfair Inc.

Wayfair ist einer der weltweit größten Online-Anbieter für Home Living. Durch moderne Technologie und Innovationen ermöglicht Wayfair seinen Kunden, aus einer Auswahl von über 18 Millionen Artikeln von Möbeln über Wohndeko zu Haushaltswaren und vielem mehr, schnell und einfach genau das zu finden, was sie suchen. Um seine Kunden bei jedem einzelnen Schritt während des Einkaufs zu begeistern, bietet Wayfair einen hervorragenden Service von Inspiration über Produktauswahl bis über die Auslieferung hinaus. Eine auf Produkte aller Größen und Formen ausgerichtete Logistik ermöglicht eine schnelle und bequeme Lieferung.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, USA verfügt über Niederlassungen in Berlin, London und Galway. Wayfair beschäftigt über 16,200 Mitarbeiter, davon mehr als 2,400 in Europa. Bestellen können Kunden in Großbritannien, Deutschland, Kanada und den USA. Wayfair erzielte in den 12 Monaten bis zum 30 Juni, 2020 einen Nettoumsatz von 11.5 Milliarden US-Dollar und ist an der New York Stock Exchange gelistet.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200916005276/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Elisa Nenning

presse@wayfair.com