DJ FDP und Grüne machen Weg für Corona-Hilfen für Kommunen frei

OSNABRÜCK/BERLIN (Dow Jones)--Kommunen können nun mit rascher Finanzhilfe vom Bund wegen der coronabedingten Ausnahmeausfälle rechnen. Nach der Grünen-Fraktion habe auch die FDP-Fraktion entschieden, der erforderlichen Grundgesetzänderung am morgigen Donnerstag im Bundestag zuzustimmen, berichtete die Neue Osnabrücker Zeitung. "Die FDP-Fraktion hat heute den Weg für eine Grundgesetzänderung bei den Kosten der Unterkunft und bei der Gewerbesteuer frei gemacht. Somit werden die Kommunen nun schnelle finanzielle Unterstützung bekommen", sagte FDP-Fraktionsvize Christian Dürr dem Blatt. Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, erklärte: "Die Fraktion wird der Grundgesetzänderung zustimmen. Denn die Städte und Gemeinden brauchen in dieser Krise dringend unsere Unterstützung."

Die Entscheidung bei der FDP sei gefallen, nachdem Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Dienstagabend bei den liberalen Abgeordneten um Zustimmung geworben habe. "Uns war wichtig, dass den Kommunen, die am meisten unter der Corona-Krise gelitten haben, zielgerichtet geholfen wird. Das konnten wir mit einigen wichtigen Änderungen am Entwurf von Minister Scholz umsetzen", sagte Dürr. Aus FDP-Sicht wäre eine Änderung des Grundgesetzes dafür nicht nötig gewesen.

Aus Sicht von Scholz ist die Grundgesetzänderung notwendig, damit der Bund einen höheren Anteil an den Unterbringungskosten der Kommunen übernehmen und zudem ihre hohen Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen zur Hälfte ersetzen kann. Für den Bund geht es um Mehrausgaben von rund 6,1 Milliarden Euro. Weil die große Koalition nicht über eine Zweidrittelmehrheit verfügt, ist sie am Donnerstag auf Stimmen der Opposition angewiesen.

Nach Angaben der FDP-Fraktion sei der Gesetzentwurf an mehreren Stellen verändert worden. So würden die Länder nun verpflichtet, die Datengrundlage für die Verteilung der Gelder offenzulegen. Überdies solle der Bundesrechnungshof beauftragt werden, die Verteilung der Gelder durch die Länder im Nachhinein zu prüfen. Zuletzt solle es eine Evaluierung der Rechnungen geben, die kommunale Träger beim Bund für die Erstattung von Unterkunftskosten einreichen.

