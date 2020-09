Ostafrika hat sich zu einer Vorbildregion entwickelt. Entsprechend interessant sind Länder wie Äthiopien, Kenia, Ruanda, Tansania und Uganda für Investoren. Gastbeitrag von Dr. Hendrik Müller-Lankow, Vorstand der MLC Properties AG.Sowohl private als auch professionelle Investoren sind vorrangig in den Regionen aktiv, die sie kennen. Das sind typischerweise die großen Volkswirtschaften und hochentwickelten Länder dieser Welt. Schwellen- oder sogar Entwicklungsländer stehen aufgrund ihrer (vermeintlichen) mangelnden wirtschaftlichen und politischen Stabilität in der Regel weniger stark im Fokus. Dabei sind in diesen Ländern überdurchschnittliche Renditemöglichkeiten für langfristig orientierte Anleger möglich.

