Ortenau - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) will bei der Bundestagswahl 2021 wieder antreten. Er werde erneut im Wahlkreis Offenburg kandidieren, teilte sein Kreisverband, die CDU Ortenau, am Mittwoch mit.



"Ich habe mir die Entscheidung, auch im Hinblick auf mein Alter, nicht leicht gemacht", ließ sich Schäuble zitieren. Er denke aber, dass er mit seinen Erfahrungen "in diesen Zeiten vielfältigen Umbruchs" einen "stabilisierenden Beitrag" leisten könne. Der Vorsitzende des Kreisverbandes, Volker Schebesta, sagte unterdessen, dass Schäuble für die Union bundesweit und im Wahlkreis "ein Zugpferd" sei. "Mit seinem Einfluss erreicht er viel für die Menschen in unserer Region."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de