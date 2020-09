DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Vereinbarung

Nass Valley Gateway Ltd geht strategische Partnerschaft mit New Hope Labs ein, um Expansion und Wachstum voranzutreiben



16.09.2020 / 15:00

Nass Valley Gateway Ltd geht strategische Partnerschaft mit New Hope Labs ein, um Expansion und Wachstum voranzutreiben Das Unternehmen ist damit auf dem besten Weg, zu einem weltweit führenden Erzeuger von natürlichen Hanfsamen zu werden und erhält Zugang zu umfangreichen Anbauflächen und Herstellungskapazitäten für eine exponentiell gesteigerte Produktion Vancouver, BC, via NEWMEDIAWIRE -- Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN") (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN"), ein Vertriebsunternehmen für hochwertige, THC-freie Broad- und Full-Spectrum-CBD-Konsumgüter, freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass das Unternehmen eine Partnerschaftsvereinbarung mit New Hope Labs unterzeichnet hat. Damit ist die Geschäftsführung in der Lage, zusätzliche Vertriebskanäle zu nutzen , das Produktsortiment zu erweitern und für die wachsenden Marktchancen gerüstet zu sein. New Hope Lab Farms, zuständig für Anbau und Herstellung/Fulfillment bei New Hope Labs, ist ein landesweit tätiges, klinisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das den Fokus auf die Entwicklung von Ressourcen unter ausschließlicher Nutzung von natürlichen Hanfsamen legt. New Hope Lab Farms bringt ein Netzwerk aus Partnerschaften und kombinierte Vermögenswerte mit. Dank der Verbindung aus Eigentum und Partnerschaft kombiniert diese Beziehung aktuell 12.000 Acres in Colorado und 20.000 Acres in Montana und positioniert das Unternehmen als potentiell führenden Hanferzeuger im globalen Marktsektor. New Hope ist in Montana, Colorado, Arizona, Wisconsin, Illinois, Tennessee, South Carolina, North Carolina, Vermont, New York, New Mexico und Oregon vertreten. Das Unternehmen ist seit über 20 Jahren in New York, Colorado und Oregon auf dem Gebiet der Gewinnung und Herstellung tätig. Die derzeitigen Herstellungskapazitäten umfassen die Produktion von über 4500 verschiedenen SKU-Artikeln für den Einzelhandel, wobei monatlich neue Produktlinien vorgestellt werden. Das tägliche Produktionsvolumen ermöglicht die Herstellung von weit über 500.000 Artikeln am Tag. Eine Erhöhung auf zwei oder drei zusätzliche tägliche Schichten ist möglich, womit das Volumen nahtlos verdoppelt und verdreifacht werden kann, sodass potentiell über 1,5 Millionen Einheiten pro Tag produziert, in Flaschen abgefüllt, etikettiert, verpackt und für den Versand vorbereitet werden können. Gemäß Vereinbarung stellt New Hope Labs Nass Valley Gateway den Zugang zu rein natürlichen Hanfsamenprodukten, Landwirtschaft, Gewinnungsanlagen, Herstellungsanlagen und Fulfillment zur Verfügung. Dadurch kann Nass Valley neue Marktsektoren erschließen, ein vollständig integriertes Hanfproduktionsunternehmen aufbauen und die Skalierbarkeit, das Umsatzwachstum und den Unternehmenswert maximieren. Über New Hope Labs: New Hope Labs besteht aus einem engagierten Team aus Ärzten, Wissenschaftlern, Forschern und Landwirten, die gemeinsam daran arbeiten, im Bereich öffentliche Gesundheit und Wohlbefinden einen Unterschied zu machen. Die kombinierte Expertise des Teams umfasst über Jahrzehnte gesammeltes Wissen und Erfahrung in den Gebieten Medizin, Agrarwissenschaft und Produktion von hochwertigen, natürlichen Arzneimitteln. Mit mehr als 28 Jahren Erfahrung als Pflanzengenetiker und Landwirt ist New Hope Labs erfolgreich der großflächige Anbau in jedem Klima und in jeder Region der Welt gelungen. ÜBER NASS VALLEY GATEWAY LTD. Die CSE und ihre Regulierungsdienstleister haben die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft noch übernehmen sie Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit. Es gelten die Safe Harbor-Bestimmungen. Die CSE und ihre Regulierungsdienstleister haben die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft noch übernehmen sie Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit. Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd.

422 Richards Street, Suite 170

V6B 2Z4 Vancouver

Kanada E-Mail: info@nassvalleygateway.com

Unternehmenswebsite: www.nassvalleygateway.com

Produktwebsite: www.nassvalleyproducts.com Investor Relations Michael Semler.

+1 (609) 651-0032

Michael.s@nassvalleygateway.com

Quelle: Nass Valley Gateway Ltd

16.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

