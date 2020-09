DJ EZB/Schnabel: Notfallmaßnahmen müssen Inflationslücke schließen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel weiter lockern, wenn sich die bisher ergriffenen Notfallmaßnahmen als nicht ausreichend erweisen sollten. "Wir beobachten die hereinkommenden Informationen genau, unter anderem die Entwicklung des Wechselkurses, und wir sind bereit zu handeln, falls die Daten nicht mit dem Ziel unserer Notmaßnahmen übereinstimmen sollten, die von der Pandemie gerissene Inflationslücke zu schließen", sagte Schnabel laut veröffentlichtem Text der Nachrichtenagentur AFP.

Der EZB-Rat hatte in der vergangenen Woche keine zusätzlichen Maßnahmen in Aussicht gestellt und zugleich höhere Wachstums- und Kerninflationsprognosen des volkswirtschaftlichen Stabs veröffentlicht. An den Finanzmärkten waren das und die Aussagen zum Euro-Wechselkurs als etwas "hawkish" interpretiert worden.

Schnabels Äußerungen deuten darauf hin, dass die EZB ihr Pandemiekaufprogramm PEPP, ihr wichtigstes Notfallinstrument, im Dezember aufstocken könnte, wenn die dann erstmals veröffentlichte Inflationsprognose für 2023 keine ausreichende Annäherung an den Zielbereich von "knapp 2 Prozent" zeigt.

