Die Fundamentalanalyse bildet das Rüstzeug zum Anlageerfolg an der Börse. DER AKTIONÄR stellt in einer neuen Serie die wichtigsten Kennzahlen vor.Cooles Geschäftsmodell, hippe Werbung - gekauft? Anleger sollten bei der Aktienanlage nicht nur auf ihr Bauchgefühl setzen. Zwar gilt: The trend is your friend! Aber mindestens ebenso wichtig wie Charttechnik oder gesellschaftliche Trends ist der Blick auf die Bewertung der einzelnen Aktien. Langjährige Leser wissen, dass die Redaktion bei allen Anlageempfehlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...