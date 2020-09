Bremen (ots) - Sie sorgt aktuell für mächtig Furore in der Kabarettszene: Die Österreicherin Lisa Eckhart. An ihr hat sich eine Debatte um Kunst- und Satirefreiheit entzündet. Frenetisch gefeiert wird sie von ihren Fans, Kritiker werfen ihr Antisemitismus vor. Die in Leipzig lebende Kabarettistin wurde unlängst von einem Literaturfestival wieder ausgeladen. Dort wollte die studierte Literaturwissenschaftlerin ihren aktuellen Roman vorstellen. Über ihren Umgang mit Kritik und ihre Verbundenheit zu Dieter Nuhr, in dessen Kabarettsendung sie regelmäßig auftritt, berichtet Lisa Eckhart in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 18, September 2020, ab 22:30 Uhr im NDR/RB-Fernsehen.Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers folgende Gäste:Franziska GiffeyMit 29 Jahren entschied sich die Diplom-Verwaltungswirtin, in die Politik zu gehen. Gesagt - getan: Franziska Giffey wurde 2015 Bürgermeisterin des Bezirks Neukölln in Berlin, promovierte zuvor in Politikwissenschaft und ist seit März 2018 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Woher ihre Zielstrebigkeit kommt und wie sie es immer wieder schafft, Krisen zu meistern, verrät sie bei 3nach9.Linda ZervakisLinda Zervakis kennen die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer seit sieben Jahren als Sprecherin der Tagesschau. Die Hamburgerin mit griechischen Wurzeln veröffentlichte bereits 2015 ein Buch über ihre Kindheit, die sie großenteils im Kiosk ihrer Eltern verbracht hat. Ihre Vergangenheit lässt sie bis heute nicht los. Zusammen mit ihrer Mutter hat sie sich auf die spannende Suche nach ihren früheren Vorfahren begeben.Jan WeilerEr will nicht mehr hauptamtlicher Vater sein, schreibt Jan Weiler in seinem neuesten Werk. Vor Jahren sprach er vielen verzweifelten Teenager-Eltern mit seinem Bestseller "Das Pubertier" aus der Seele, jetzt steht er selbst vor einer großen Herausforderung: Die Kinder sind aus dem Haus, was wird aus mir? Antwort auf diese Frage und unterhaltsame Ausflüge in die eigene Pubertät liefert der Schriftsteller im September bei 3nach9.Dr. Marianne KochMarianne Koch kennen echte 3nach9-Fans natürlich noch als 3nach9-Moderatorin. Dass sie beruflich als Schauspielerin gefeiert wurde, liegt Jahrzehnte zurück. Viel mehr ist Marianne Koch den meisten Menschen als leidenschaftliche Ärztin in Erinnerung geblieben. Kein Wunder, bis heute lässt die Internistin die Medizin nicht los. Aktuell hat sie sich intensiv mit unserm erstaunlichen Immunsystem befasst.Ranga YogeshwarEr ist der Mann für alle Fälle: Diplomphysiker, Wissenschaftsredakteur, freier Journalist und Autor - mit Erfolg. Ranga Yogeshwar versteht es, komplizierte Dinge einfach und interessant zu erklären. Woher er diese Fähigkeit hat und ob es hilfreich war, einen Zwillingsbruder an seiner Seite zu haben, erzählt er bei 3nach9.Jakob HeinSeit mehr als 20 Jahren arbeitet Jakob Hein hauptberuflich als Psychiater, dennoch hat er bereits 17 Bücher veröffentlicht. In seinem aktuellen Werk nimmt der Berliner seine Leser zum ersten Mal in seinen medizinischen Alltag mit, erzählt vom Umgang mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen und verrät, warum Hypochonder länger leben.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenKommunikation / Presse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/4708541