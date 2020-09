Calw (ots) - Mit dem NATU COLLAGEN FLUID bringt der Naturkosmetikhersteller ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty aus dem Schwarzwald das erste Naturkosmetikprodukt mit pflanzlichem Kollagen auf den Markt.Das natürliche biotechnologisch gewonnene Kollagen aus Mais-, Soja- und Weizenproteinen hat noch bessere feuchtigkeitsspeichernde Eigenschaften als konventionelles Kollagen. Kollagen ist ein Faserprotein, welches fundamental für die Aufrechterhaltung der Stärke und Elastizität der Haut ist. Bisher war es nur aus tierischem Ursprung verfügbar.Das NATU COLLAGEN FLUID enthält eine Wirkstoffkombination aus pflanzlichem Kollagen, Weißer Lupine und Schwarzer Tulpe. Es erhöht die Hautelastizität, spendet Feuchtigkeit und ist für alle Hauttypen geeignet.Verpackt ist das Produkt in einer Kunststofftube aus nachwachsenden Rohstoffen. Dies wird durch das Label "I'm green" bestätigt. Zudem wird das im gesamten Produktionsprozess - von den Rohstoffen über die Produktion bis hin zur Verpackung - entstandene CO2 durch ein ClimatePartner-Trinkwasserprojekt in Kambodscha kompensiert. Damit ist NATU COLLAGEN von ANNEMARIE BÖRLIND ein klimaneutrales Produkt.Die Produkte von ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty sind im Onlineshop www.boerlind.com (http://www.boerlind.com) sowie in Reformhäusern, Parfümerien und autorisierten Apotheken erhältlich.Pressekontakt:BÖRLIND GmbHKatrin StockingerLeiterin PR und Content+49 (0)7051 6000-64presse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/4708564