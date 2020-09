DJ Volkswagen will Beteiligung an Sixt erwerben - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern steht einem Magazin-Bericht zufolge offenbar vor einer Beteiligung am Münchener Autovermieter Sixt. Die beiden Unternehmen führten Gespräche über einen möglichen Einstieg, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise. VW plane mit einem Anteil von rund 15 Prozent, wohl gesplittet in Stamm- und Vorzugsaktien. Sixt bereite eine Kapitalerhöhung vor.

Eine Sixt-Sprecherin wollte sich zu dem Bericht zunächst nicht äußern. Ein Sprecher von VW lehnte einen Kommentar ab.

Volkswagen hatte in den vergangenen Jahren wiederholt versucht, Gemeinschaftsunternehmen mit Sixt zu gründen. Dabei ging es zum Beispiel um Carsharing. Am Ende hatte der Autovermieter jedoch immer abgelehnt. Jetzt sei die Tür offen, berichtet das Magazin unter Berufung auf Informanten weiter. Die Familie Sixt selbst, die noch immer die Mehrheit der Stimmrechte kontrolliere, wolle zwar keine Anteile verkaufen. Aber ein Großaktionär sei in der aktuellen Situation willkommen.

Sixt hat die Corona-Krise bislang besser überstanden als einige andere Autovermieter. Der Umsatz fiel zwar im ersten Halbjahr 2020 um knapp 40 Prozent, und Sixt schrieb Verlust. Die letzten Monate seien aber wieder besser gelaufen.

