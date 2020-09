Nach Angaben des Verbands ANIE Rinnovabili sind in den ersten sechs Monaten in Italien 259 Megawatt Photovoltaik-Leistung neu installiert worden. Diese Zahlen enthalten jedoch nicht einen 103-Megawatt-Solarpark, der Ende Juni in der süditalienischen Region Apulien noch ans Netz ging.Italien hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nach neuen Zahlen von ANIE Rinnovabili und zusätzlichen Daten des Netzbetreibers Terna rund 259 Megawatt Photovoltaik neu installiert. In dieser Gesamtzahl ist jedoch ein 103-Megawatt-Solarpark nicht enthalten, den der dänische Entwickler European Energy in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...