In der Wiener Hotellerie herrscht helle Aufregung angesichts der kolportierten Meldungen, dass Deutschland für die österreichische Bundeshauptstadt eine Reisewarnung wegen der Corona-Fälle verhängen könnte. "Wird Wien auf rot gesetzt, sehe ich schwarz für die Zukunft der Wiener Tourismusbetriebe", warnt Dominic Schmid, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Wien, am Mittwoch.Nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...