Unterföhring (ots) - Warum erhalten Umweltschützer in Brasilien Morddrohungen? Warum brennen in Deutschland immer mehr Wälder? Warum ist es für Feuerwehrleute in Ostdeutschland so gefährlich, Waldbrände zu bekämpfen? Wie gefährlich sind die Waldbrände rund um das 1986 havarierte Kernkraftwerk Tschernobyl? Diesen Fragen gehen die ProSieben-Moderatoren Stefan Gödde und Thore Schölermann im "Green Seven Report: Unser Wald brennt!" auf den Grund - am Montag, 21. September 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben.Deutschland: Kaum einem anderen Ökosystem in Deutschland hat dieKlimaerwärmung so zugesetzt wie dem Wald. Unsere Wälder sterben, Baumfür Baum, Hektar für Hektar. Wie sehr sich der Wald verändert, erlebtProSieben-Moderator Thore Schölermann jeden Tag hautnah mit: Der Waldist wortwörtlich sein Zuhause. Gemeinsam mit Förstern,Feuerwehrleuten und Wissenschaftlern sucht Thore Schölermann nachMöglichkeiten, unseren Wald zu retten.Brasilien: Alle sechs Sekunden wird in Südamerika die Fläche einesFußballfeldes an Regenwald vernichtet. Allein im vergangenen Jahrwüteten in Brasilien über 70.000 Waldbrände. 17 Prozent der Flächedes Regenwaldes sind dort bereits zerstört. Brandrodung spielt dabeieine entscheidende Rolle, obwohl sie in Brasilien offiziell verbotenist. Eine Spezialeinheit der brasilianischen Umweltbehörde undMilitärpolizei ist den Brandstiftern auf den Fersen. KugelsichereWesten gehören zu ihrer Standardausrüstung. Der Kampf um denRegenwald wird immer heftiger.Ukraine: Der Reaktor von Tschernobyl - umringt von radioaktivem,trockenem Wald. Im April 2020 wird dort aus einem kleinen Feldbrandein riesiger Waldbrand, der sich bis in die verseuchte Schutzzoneausbreitet. Wie löscht man einen radioaktiven Wald? Welchen Gefahrenwaren die Einsatzkräfte vor Ort ausgeliefert? Der "Green SevenReport" hat die ukrainischen Feuerwehrleute bei ihrem Einsatzbegleitet.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Zum zwölften Mal färben wir indiesem Herbst, ganz unabhängig vom Zeitgeist, unser Sender-Logo grünund laden unsere Zuschauer zur 'Green Seven Week' ein. Unter demClaim 'Unser Wald brennt!' thematisiert ProSieben vom 21. bis 27.September die dramatische Situation in unseren heimischen Wäldern undin den Wäldern der Welt. Herzstück dieser Woche ist die Reportage mitStefan Gödde und Thore Schölermann am Montag in der Prime Time.Darüber hinaus ist das Thema 'Unser Wald brennt' eine Woche lang derSchwerpunkt in unseren Magazinen 'Galileo' und 'taff'."UnserWaldbrennt! - zum insgesamt zwölften Mal in Folge setzt sichProSieben mit "Green Seven" für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein.Neben dem "Green Seven Report: Unser Wald brennt" zeigen die Magazine"taff" und "Galileo" ab 21. September zusätzlich eine Woche langBeiträge rund um das Thema Wald.Retten Sie den Regenwald! Mit 50 Euro ermöglichen Sie den Schutzeiner Regenwaldfläche in der Größe von 50 Fußballfeldern: https://www.wwf.de/spenden-helfen/fuer-ein-projekt-spenden/amazonas/spende-formular-amazonasGreen Seven 2020: "Unser Wald brennt!" im Überblick:Montag, 21, September 202020:15 Uhr "Green Seven Report: Unser Wald brennt!"Montag, 21.September 202017:00 Uhr "taff""Waldbesitzer Thore Schölermann": Entertainer, Schauspieler undModerator. Doch was viele nicht wissen: Thore Schölermann istausgebildeter Forstwirt und besitzt sogar selbst einen Wald. "taff"hat seinem Moderator einen exklusiven Besuch in seiner Waldhütteabgestattet.19:05 Uhr "Galileo""G-checkt - Klimaretter Kiri-Baum": Dieser Baum hat angeblich wahreSuperkräfte und soll unser Klima retten: der Kiri-Baum. Ein HektarKiri-Plantage bindet um die 40 Tonnen CO2 im Jahr. Derdurchschnittliche Mischwald in Deutschland kommt auf 13 Tonnen. Hatder Kiri das Zeug zum ökologischen Wunderbaum?Dienstag, 22. September 202019:05 Uhr "Galileo""G-lernt - CO2-neutrale Insel": Die dänische Insel Samsø schafft das,was viele erreichen wollen! Die Bewohner haben die Energiewendegemeistert und leben komplett ohne den Ausstoß von CO2. "Galileo"zeigt, was wir von der kleinen Insel lernen können.Mittwoch, 23. September 202017:00 Uhr "taff""Traumberuf Försterin": Mit einem außergewöhnlichen Beruf zurInfluencerin? Beatrice Jäger ist studierte Forstwirtin und hat geradedeshalb auf Instagram bereits über 20.000 Abonnenten. Doch für ihreArbeit im Wald erhält sie nicht immer nur Likes ...19:05 Uhr "Galileo""Das grünste Gebäude Europas": ... steht seit Kurzem in Düsseldorf!Zu wenig Grün, zu viel Beton - die triste Realität in vielenGroßstädten. Mit dem Gebäudekomplex "Kö-Bogen 2" möchte ArchitektChristoph Ingenhoven die Natur zurück in die Stadt holen.Donnerstag, 24. September 202019:05 Uhr "Galileo""Selfmade Green Heroes": Luftverschmutzung, Klimawandel, Müll - esgibt viele globale Umweltprobleme. Jedes Land ist auf seine eigeneArt von ihnen betroffen. Genauso wie die Menschen, die in diesem Landleben. "Galileo" zeigt, wie Unternehmen und Menschen mit denökologischen Problemen umgehen und sie mit cleveren Ideen undaußergewöhnlichem Engagement lösen.Freitag, 25. September 202019:05 Uhr "Galileo""Die Wunderbohne": Saubohne, dicke Bohne, Pferdebohne, Viehbohne,Faberbohne, Puffbohne, Ackerbohne. Was viele nicht wissen: Hinterihnen versteckt sich ein und dieselbe Bohne! Das heimische Gewächsgilt aktuell als die umwelt- und klimafreundliche Alternative zurimportierten Sojabohne. "Galileo" erklärt, warum.Samstag, 26. September 202019:05 Uhr "Galileo""Superheld Baum": In jedem dieser Bäume schlummern echte Superkräfte.Bäume haben eine eigene Sprache und können sich damit tatsächlichunterhalten. Sie sind die größten CO2-Vernichter, und ein Baum kühltso stark wie zehn Klimaanlagen. Was Bäume sonst alle noch können -zeigt "Galileo".Montag, 21. September 2010 bis Freitag 25. September 202015:28 Uhr und 18:38 Uhr "Green Seven - Schlauer in 90 Sekunden!""Das größte Löschflugzeug der Welt": 75.000 Liter Wasser in 20Sekunden! Ein umgebautes Exemplar der Boeing 747-400 ist das derzeitgrößte Löschflugzeug der Welt. Im Amazonas bekämpft dasHightech-Flugzeug die verheerenden Waldbrände."Garten-Hochhaus in Sydney": Ein vertikaler Garten über 34Stockwerke. Der "One Central Park Tower" in Sydney soll Natur undStadt vereinen. Die grüne Fassade des Hochhauses dient außerdem alsgigantischer Luftfilter."Koala-Rettung in Australien": Anstatt vor Feuer zu fliehen, kletternKoalabären hoch in die Bäume und sitzen dann in der Falle. Währendder Waldbrände in Australien im Frühjahr 2020 retten zahlreichefreiwillige Helfer die Tiere vor den Flammen."Waldküche": Aus dem Wald direkt auf den Teller. Welche Zutatenbietet die Natur, und wie lecker sind die Gerichte aus Waldzutaten?"Kleidung aus Holz": Wie kann aus Holz ein T-Shirt entstehen? DieAntwort lautet: Lyocell. Aus dieser Holzfaser lassen sichantibakterielle Shirts herstellen."Wald der Zukunft": In Schleswig-Holstein forscht das Thünen-Institutfür Forstgenetik in Großhansdorf am Wald der Zukunft und geht vorallem einer Frage nach: Wie kann der Wald klimafest gemacht werden?"Wald macht glücklich!": Der Wald hilft uns gegen Depressionen, gegenpsychische Stressbelastungen und Burnout - behaupten zumindestBiologen und Psychologen. Wie glücklich macht uns der Wald wirklich?"Kampf fürs Klima": Franziska Wessel kämpft gemeinsam mit derBewegung "Fridays for Future" für das Klima. ProSieben stellt diejunge Umweltaktivistin vor."City Tree": Der weltweit erste Bio-Tech-Filter zur nachweisbarenVerbesserung der Luftqualität könnte schon bald zum festenBestandteil unseres Stadtbildes gehören. Doch warum gilt hierbei:Ohne Moos nix los?"Tannenzapfenernte": Wenn Mitten im Wald plötzlich große, weiße Säckeaus den Baumwipfeln fallen, dann ist Zapfenernte. Christoph Will istBaumkletterer und sammelt Zapfen aus bis zu 40 Metern Höhe. Ein nichtganz ungefährlicher Job.Die "Green Seven Weeks" auf ProSieben im Überblick:Green Seven 2020: "Unser Wald brennt!"Green Seven 2019: "Save the Oceans"Green Seven 2018: "Save the Future"Green Seven 2017: "Save the Ice"Green Seven 2016: "Save the Water"Green Seven 2015: "Save the Bees"Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionSimon WalterTel. +49 89 9507-1125Simon.Walter@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4708643