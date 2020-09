Der Sieg der Borussia im DFB-Pokal über den MSV Duisburg hatte die Anleger am Dienstag zunächst nicht beeindruckt. Offenbar haben die einen Tag mehr gebraucht, um zu verstehen, dass in Dortmund eine große Mannschaft heranwachsen kann, die den Bayern möglicherweise bis zum Saisonende Paroli bietet. Am heutigen Mittwoch kämpft die Aktie auf einmal um den Spitzenplatz im Small-Cap-Index SDAX.Am Nachmittag notiert die Aktie zeitweise bei 6,25 Euro und damit rund sieben Prozent im Plus. Eine solche Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...