Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" über einen möglichen Ansturm auf Grippeimpfungen und die Schwierigkeiten im Wartezimmer am Donnerstag, 17. September 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.In Zeiten von Corona wird der Schutz gegen Grippe besonders empfohlen. Schon jetzt befürchten jedoch Hausärzt*innen in Rheinland-Pfalz, dass es in diesem Jahr zu Engpässen bei den Impfungen kommen könnte. Deutschlandweit gibt es rund 40 Millionen Risikopatient*innen, doch nur rund 25 Millionen Impfdosen wurden bestellt. Zudem fürchten viele Ärztinnen und Ärzte, einem Ansturm nicht gewachsen zu sein, denn viele haben keine getrennten Wartezimmer. Wie sollen mögliche Corona-Fälle und Menschen mit Grippe oder Erkältung separiert werden?"Zur-Sache"-Reporter Wolfgang Heintz hat nachgefragt.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Schwere Vorwürfe gegen Umweltministerium - "Willkürliche" Beamtenbeförderung und "Günstlingswirtschaft"?- "Zur Sache will's wissen": Wie werden wir nach der Corona-Krise arbeiten und leben?- Künftig alles anders: Shoppen nur noch online und Arbeiten von zuhause? Expertin im Studio hierzu: Prof. Jutta Rump, vom Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen- Moria und Rheinland-Pfalz - Soll das Land mehr Geflüchtete aufnehmen als andere Bundesländer?- Viele Worte, wenig Taten? Landesregierung fordert mehr Holzbauten, aber fördert sie oft nicht- Plötzlich ein Poller - Oggersheimer Bevölkerung fühlt sich ausgesperrt- "Zur Sache PIN": Auslandsurlaub in den Herbstferien - ist das verantwortbar? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ (http://www.ardmediathek.de/swr/) und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.