Der jährliche Kerninflation in Kanada blieb im August hinter den Erwartungen zurück - Der USD/CAD wird weiterhin mit kleinen Verlusten unter 1,3200 gehandelt - Die Inflation in Kanada, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), blieb im August unverändert bei 0,1% auf Jahresbasis, wie die kanadischen Statistikbehörde am Mittwoch mitteilte. Dieser ...

