Volkswagen erwägt einem Magazinbericht zufolge einen Einstieg beim Autovermieter Sixt. Die Rede ist von einem 15-prozentigen Anteil. Der Autobauer werde sich wahrscheinlich an Sixt beteiligen, schreibt das Manager Magazin unter Berufung auf Kreise. Offiziell wolle sich niemand äußern, heißt es in dem Bericht. Doch es sei die Rede davon, dass VW mit einem Anteil von rund 15 Prozent plane, wohl gesplittet in Stamm- und Vorzugsaktien. Sixt bereite eine Kapitalerhöhung vor. Die Familie selbst hält aktuell ...

