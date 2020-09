DGAP-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

16.09.2020 / 17:52

Der Verwaltungsrat der ESGTI AG hat heute die Halbjahresberichte 2020 zur Veröffentlichung freigegeben. Die Berichte stehen auf der Webseite der Gesellschaft im Download Center zum Herunterladen bereit: https://esgti.com/for-investors/.



Nachdem die verschiedenen Beteiligungen der ESGTI AG im ersten Halbjahr in der Holdingstruktur zusammengefasst wurden mit den Schlüsselbereichen Life Sciences, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Energie, Infrastruktur und Technologie, ist die ESGTI nun daran, sich bis zum Jahresende 2020 als Investmentgesellschaft zu präsentieren.



Im 1. Halbjahr 2020 hat ESGTI bedeutende Fortschritte in ihrer ESG-Agenda getätigt. Eine unabhängige Analyse bescheinigt ihr eine überdurchschnittliche Portfolio-Performance in den Bereichen Umwelt und soziale Auswirkungen. Dieser erste Schritt zur ESG-Zertifizierung untermauert ihre Zukunftschancen. Alle Ergebnisse sind auf Seite 4 des Halbjahresberichts dargestellt.

