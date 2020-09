Manchester, England (ots/PRNewswire) -- Diese Partnerschaft - seit 2015 - geht nun in die dritte Runde- Nexen Tire ist der offizielle Ärmelpartner für die Männer- und Frauenmannschaften in allen Wettbewerben sowie für die Trainingsausrüstung der Männer und das Manchester City-Sportteam.- Die Partnerschaft ist darauf orientiert, junge Menschen durch Fußball und mutige digitale Marketingkampagnen zu motivieren. Manchester City kündigte an, die strategische Partnerschaft mit dem koreanischen Reifengiganten Nexen Tire erneuert zu haben. Diese Partnerschaft wird nun im Rahmen dieses Mehrjahresvertrags in eine dritte Laufzeit eingeführt. Die Partnerschaft begann 2015 und erweiterte sich inzwischen auf das Sponsoring von Männer- und Frauenmannschaften, Elite-Entwicklungskadern und E-Sportspielern sowie auf die umfassende Zusammenarbeit bei Kampagnen mit digitalen Inhalten und Fußballprogrammen der Basis.Die Partnerschaft schrieb im März 2017 Geschichte, als City als erster Premier-League-Klub einen Ärmelpartner bekannt gab. Seit Beginn der Saison 2017/18 ist das Nexen Tire-Branding auf den Trikots der Spieler zu sehen. Ab der kommenden Saison 2020/21 wird sich das Ärmelsponsoring von Nexen auf die Frauenmannschaft der Stadt für alle inländischen Wettbewerbe, die Trainingsausrüstung der Männermannschaft und die Sportmannschaft von Manchester City erstrecken, wodurch Nexen Tire zum ständigen Ärmelpartner des Clubs für alle verfügbaren Mannschaften und Wettbewerbe ernannt wird.Außerhalb des Spielfelds ist Nexen Tire präsent mit dem Branding im ersten Mannschaftsbus und an allen wichtigen Standorten auf dem Etihad Campus fort, darunter die Nexen Tire Brücke, die die City Football Academy mit dem Etihad Stadion verbindet.Die Partnerschaft war auch bedeutsam für ihre Wirkung auf die Unterstützung des Fußballs auf der Basisebene und die Nutzung dieser als Plattform zur Verbesserung des Lebens junger Menschen. Das bemerkenswerteste dieser Projekte ist die Unterstützung von Nexen Tire für das Gemeindefußballfeld der City Football Foundation in East Los Angeles, das den Kindern vor Ort einen sicheren Ort zum Spielen und für soziale Kontakte bietet, sowie die Unterstützung von Nexen Tire als Presenting Partner eines der grössten Jugendfußballturniere in den USA - dem Nexen Man City Cup.Nexen Tire setzte auch seine Partnerschaft mit Manchester City dazu ein, um einige gewagte digitale Marketingkampagnen ins Leben zu rufen, die in den Schlüsselmärkten und bei den Verbrauchern von Nexen Tire ein enormes Engagement hervorgerufen haben. Dies wird auch weiterhin ein Schwerpunkt für die nächste Laufzeit der Partnerschaft sein, wobei in den kommenden Monaten spannende Inhalte präsentiert werden sollen.Ferran Soriano, Geschäftsführer der City Football Group, erläutert: "Manchester City hat neben Nexen Tire viele Meilensteine gesetzt, und nachdem wir als erster Premier-League-Klub einen Ärmelpartner auf den Markt gebracht haben, haben wir uns gefreut, dass wir mit diesem Partner wieder den Titel gewinnen konnten. Wir waren beeindruckt von dem Ehrgeiz unseres Partners, spannende Kampagnen mit digitalen Inhalten zu entwickeln und unsere Leidenschaft zu übernehmen, jungen Menschen auf der ganzen Welt zu den von ihnen beliebten Sportarten zu führen. Nexen Tire wurde zum Gefüge von Manchester City, und wir freuen uns darauf, in die dritte Phase unserer erfolgreichen Partnerschaft einzutreten".Travis Kang, Global CEO von Nexen Tire, erläutert: "Wir sind erstmals 2015 eine Partnerschaft mit Manchester City eingegangen, nachdem wir das immense Potenzial des Clubs und die vielen Möglichkeiten für uns an dieser Stelle erkannten. In den letzten fünf Jahren hat sich unsere Beziehung immer weiter gefestigt, und wir konnten auch unsere Präsenz auf dem globalen Markt ausbauen. Wir werden diese Partnerschaftserweiterung nutzen, um als strategischer Partner weiterhin Synergien aufzubauen und gleichzeitig dieselben Unternehmenswerte zu tragen, indem wir eine Reihe von digitalen Kampagnen und aufregenden Jugendprogrammen auf den Weg bringen".Informationen über Manchester City Football ClubManchester City FC ist ein englischer Premier League-Klub, der 1880 zunächst als St. Mark's West Gorton gegründet wurde. 1894 wurde er offiziell zum Manchester City FC und gewann seitdem den Europapokal der Pokalsieger, sechs Liga-Meisterschaftstitel, darunter vier Premier League-Titel (2012, 2014, 2018, 2019), und sechs FA-Cups. Manchester City FC ist einer von zehn Clubs, die die City Football Group bilden, und zählt den New York City FC und den Melbourne City FC zu seinen Schwestervereinen.Unter Manager Pep Guardiola, einem der höchstdekorierten Manager im Weltfussball, bestreitet der Klub seine Heimspiele im Inland und in der UEFA Champions League im Etihad-Stadion, einer spektakulären Arena mit 55.000 Sitzplätzen, die sich seit 2003 in der Stadt befindet. Heute befindet sich das Stadion auf dem erweiterten Etihad Campus, zu dem auch die City Football Academy gehört, eine hochmoderne Einrichtung für Leistungstraining und Jugendförderung im Herzen von Ost-Manchester. Die City Football Academy verfügt über ein Akademie-Stadion mit 7.000 Plätzen. Dort trainieren auch der Frauenfußballclub von Manchester City und die Elite-Entwicklungsmannschaft täglich und tragen und ihre Heimspiele aus.Weitere Informationen finden Sie unter www.mancity.com (http://www.mancity.com/)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1274845/Nexen_Man_City.jpgPressekontakt:Stephanie Tomanstephanie.toman@cityfootball.com+447736 464316Original-Content von: Manchester City FC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148330/4708741