Beijing (ots/PRNewswire) - Ostchinas Stadt Ningbo, die einen wichtigen Beitrag zur Belt and Road (https://en.imsilkroad.com/)-Initiative (BRI (https://en.imsilkroad.com/z/200424-7/index.shtml)) leistet und eine der chinesischen Städte ist, die die Umsetzung des nationalen Strategieplans zur Weiterentwicklung des Fertigungssektors in China anführen, beschleunigt den Bau intelligenter Städte.Am 5. Juni dieses Jahres veröffentlichte Ningbo seinen Aktionsplan zur Förderung des Baus neuer Infrastrukturen im Zeitraum 2020-2022 und wies darauf hin, dass es Cloud Computing, große Datenmengen, das Internet der Dinge, 5G, künstliche Intelligenz und Blockkettentechnologien in Bereichen wie Governance, Gesundheitswesen und Industriewirtschaft einsetzen werde, um städtische Verwaltung und öffentliche Dienste intelligenter zu gestalten.Die Küstenstadt initiierte am 8. August ein City-Brain-Projekt mit Investitionen (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html) von 460 Millionen Yuan. Das Projekt legt den Schwerpunkt auf die Digitalisierung von Regierungsdiensten, die Überwachung der Rechtsdurchsetzung, soziale Governance und Dienste zur Verbesserung des Wohlergehens der Menschen und gilt als die Kerninfrastruktur der digitalen intelligenten Governance in Ningbo.Die Stadt legt großen Wert auf den Aufbau von 5G-Netzen, die die Grundlage für einen intelligenten Städtebau bilden. Bis Ende August dieses Jahres wurden in Ningbo 9.458 5G-Basisstationen mit 5G-Signalen gebaut, die wichtige städtische Gebiete, Häfen und Buchten in der ganzen Stadt abdecken, erklärte Chen Chenghai, ein Amtsträger des Ningbo Municipal Economic and Information Technology Bureau, auf einer Sitzung der 10. Smart City and Intelligent Economy Expo.Ningbo hat eine Reihe von typischen Anwendungsfällen von 5G mit intelligentem Anschluss, intelligentes Fahren, intelligente Kultur und Tourismus, intelligente Fertigung und industrielles Internet realisiert. Der Hafen von Ningbo Zhoushan beispielsweise, Chinas verkehrsreichster Hafen, setzt seit April letzten Jahres 5G-Technologie zur Steuerung von Kränen ein, die erste ihrer Art im Land.Im nächsten Schritt wird Ningbo den Aufbau von 5G-Netzen weiter beschleunigen, um den Aufbau intelligenter Städte zu ermöglichen, sagte Chen.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/316215.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1275172/Xinhua_Silk_Road_Information_Service.jpgPressekontakt:Gao Jingyan86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4708768