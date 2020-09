New York (ots/PRNewswire) - Die Blockdata-Technologie synthetisiert riesige Mengen an unstrukturierten Informationen über das Blockketten-Ökosystem. Auf diese Weise können Finanzinstitute, Regierungen und Unternehmen sicher entscheiden, welche Anwendungsfälle, Unternehmen und Projekte sie verfolgen sollten.Die Firma CB Insights, die den weltweit führenden Unternehmen intelligentere technologiegestützte Entscheidungen ermöglicht, hat das niederländische Softwareunternehmen Blockdata gekauft, das international in der Branche der Blockketten tätig ist.Blockdaten bieten differenzierte Daten und vorhersehbare Einblicke in das wachsende, aber zunehmend komplexe Ökosystem der Blockketten- und Distributed-Ledger-Technologie. Diese Technologie ermöglicht es Finanzinstitutionen, Regierungen und Unternehmen, die plausibelsten Anwendungsfälle von Blockketten zu bestimmen und die geeignetsten Unternehmen und Projekte für eine Zusammenarbeit herauszufinden. Schließlich können Kunden auf diese Weise ihre Unsicherheit sowie den Zeit- und Arbeitsaufwand von der Entdeckung der Technologie bis zur Entscheidungsfindung drastisch reduzieren.Dies ist die zweite Übernahme durch CB Insights, die rasch nach dem ersten Kauf der Vermögenswerte von Dow Jones VentureSource im Juli 2020 erfolgt ist. Durch diese beiden Firmenübernahmen werden den Kunden von CB Insights geschützte Daten und Informationen geboten, mit denen sie die Technologie nicht nur verstehen, sondern im Endeffekt auch schnellere und zuverlässigere Entscheidungen treffen können.Der Dialog zwischen den Unternehmen wurde durch eine unverbindliche E-Mail in Gang gesetzt und kam in weniger als 3 Monaten zustande, vollkommen virtuell. Im Zuge der Übernahme wird CB Insights auch ein Büro in Amsterdam eröffnen. Blockdata bleibt weiterhin als eigenständiges Produkt mit einem eigenen Team bestehen und steht sowohl den eigenen Kunden als auch den Kunden von CB Insights zur Verfügung."Wir sind unglaublich froh, das uns das Blockdata-Team an diesem Wendepunkt im DLT-Bereich verstärkt. In den letzten 8 Monaten konnten wir beobachten, dass sich die Kundenaktivität im Bereich der Blockketten-Technologie rasant entwickelt. Zuvor galt sie als möglich oder wahrscheinlich. Inzwischen ist sie zu etwas Praktischem geworden. Wenn unsere Kunden über den Einsatz der Blockketten-Technologie nachdenken, um ihr Wachstum voranzutreiben oder ihre Abläufe zu verbessern, freuen wir uns, sie mit den Informationen auszustatten, die sie für schnellere und zuversichtlichere Entscheidungen benötigen", erklärte Anand Sanwal, CEO und Mitgründer von CB Insights."Wir sind überzeugt, dass die Distributed-Ledger-Technologie die Grundlage für eine echte digitale Wirtschaft legt und wir möchten den Menschen dabei helfen, diesen komplexen Bereich zu erschließen und sich darin zurechtzufinden. Wir haben CB Insights schon lange bewundert und dieser Kauf ermöglicht uns die Erweiterung unseres Teams hier in Amsterdam und die Fortsetzung unserer Produktentwicklung von Tools der nächsten Generation, die den Menschen bei der Verfolgung dieses Technologiesprungs hilfreich sein werden", so Jonathan Knegtel, Mitgründer von Blockdata.Über CB InsightsCB Insights stellt Software her, die es den weltbesten Unternehmen ermöglicht, Technologien zu entdecken, zu verstehen und mit Zuversicht zu entscheiden. Durch die Zusammenführung von Daten, fachlichen Einblicken und Arbeits-Management-Tools können Kunden den Entwicklungsprozess ihrer End-to-End-Technologie auf der CB Insights-Plattform verwalten. Besuchen Sie www.cbinsights.com,um mehr zu erfahren.Über BlockdataBlockdata synthetisiert riesige Mengen an unstrukturierten Informationen über das Blockketten/DLT-Ökosystem. Auf diese Weise können Finanzinstitute, Regierungen und Unternehmen sicher entscheiden, welche Anwendungsfälle, Unternehmen und Projekte sie verfolgen sollten. Weitere Informationen finden Sie unter blockdata.tech.Pressekontakt:Farrah Kim+1 212 292 3148fkim@cbinsights.comOriginal-Content von: CB Insights, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139303/4708792