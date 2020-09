Die Panasonic Corporation, ein weltweit führender Anbieter von verschiedenen Elektroniktechnologien, Business-to-Business-, Kommunikations- und Wireless-Lösungen, und Octasic Inc., ein Innovationsführer für programmierbare Prozessoren mit geringem Stromverbrauch für Wireless- und Multimedia-Anwendungen, gaben heute die Erweiterung ihrer laufenden Entwicklungszusammenarbeit bekannt zur Entwicklung von Extended Global Platform (sXGP) -Lösungen für 5G- und Beyond 5G-basierte drahtlose Netzwerkprodukte, insbesondere für missionskritische Anwendungen.

Mock-up images: Wireless base station (left) and New generation system-on-chip (right) (Photo: Business Wire)

Panasonic und Octasic kombinieren Ressourcen und Know-how, um leistungsstarke, hochzuverlässige und latenzarme Small Cell-Lösungen für den zellularen IoT-Raum zu entwickeln, die auf Business-to-Business, nicht-terrestrischen Netzwerken in der Avionik und anderen missionskritischen Branchen basierend auf Octasics OCT3032-System-on-Chip angewendet werden.

Die Zusammenarbeit auf sXGP

Panasonic hat eine drahtlose sXGP-Basisstation entwickelt, welche die eingebettete Opus DSP-Technologie des OCT3032 voll ausnutzt und eine stabile Kommunikation auch in Umgebungen mit hohen Interferenzen in nicht lizenzierten Bändern realisiert.

Die 5G-Zusammenarbeit

Die erweiterte Zusammenarbeit adressiert die schwierigen Anforderungen bei der Entwicklung einer neuen Klasse von "Small Cells", die in einer drahtlosen Basisstationsplattform bereitgestellt werden sollen und zu missionsskritischen Anwendungen für fortschrittliche IoT-Umgebungen und nicht-terrestrische Operationen in Richtung 5G und Beyond 5G beitragen.

Die programmierbare Prozessorplattform von Octasic unterstützt den geringen Stromverbrauch von Panasonic Small Cell-Designs und beschleunigt die Entwicklung und Unterstützung mehrerer Luftschnittstellen von sXGP bis 3GPP. Noch wichtiger ist die Notwendigkeit eines deterministischen Luftschnittstellendesigns, um die Herausforderungen der Implementierung einer extrem zuverlässigen Lösung mit geringer Latenz in verschiedenen Umgebungen zu bewältigen, von privaten campusweiten Netzwerken über Maschinen- oder Roboterkommunikation in Lagerhallen bis hin zu Flugzeugsystemen.

Panasonic unterstützt die Entwicklung von URLLC-Funktionen (Ultra-Reliable and Low-Latency Communications), die sowohl 3GPP- als auch NTN-Technologien (Non-Terrestrial Network) entsprechen, und stellt Octasic technisches Know-how und Ressourcen zur Verfügung. Darüber hinaus wird Panasonic die digitale Transformation für sich und seine Kunden beschleunigen und verschiedene IoT-bezogene Anwendungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens demonstrieren.

Hideo Ohara, Direktor der Technologieabteilung von Panasonic, betonte: "Wir nutzen das OCT3032-System-on-Chip, die Entwicklungstools und die 4G/5G-Software von Octasic, um differenzierte sXGP-, 4G- und 5G-Small Cell-Netzwerkprodukte zu entwickeln und bereitzustellen, die für unsere weltweit führenden technischen Anforderungen für Small Cell-Netzwerkprodukte mit hoher Leistung, hoher Zuverlässigkeit, geringer Latenz und geringem Stromverbrauch geeignet sind. Wir freuen uns, die Entwicklung der Gesellschaft mit solch einzigartigen Systemen voranzutreiben, die den Höhepunkt unserer jahrelangen technologischen Zusammenarbeit mit Octasic bilden."

Fabio Gambacorta, Global Vice President Geschäftsentwicklung und Vertrieb bei Octasic, betonte: "Das Anbieten einer weltweit führenden System-on-Chip-Lösung für Small Cell-Designs ist kein Zufall. Es ist wichtig, mit einem innovativen OEM für drahtlose Netzwerke wie Panasonic zusammenzuarbeiten. Octasic ist stolz darauf, nicht nur bei der Entwicklung der ersten sXGP-Netzwerkprodukte von Panasonic zu kollaborieren, sondern diese Zusammenarbeit auch auf zukünftige Lösungen für 3GPP-kompatible 4G- und 5G-Netzwerke auszudehnen, insbesondere solche, die hohe Zuverlässigkeit, geringe Latenz und geringen Stromverbrauch erfordern."

Für weitere Informationen zu OCT3032 SoC und seine Evaluierungs- und Entwicklungsplattformen wenden Sie sich bitte an pr@octasic.com oder besuchen Sie www.octasic.com/product/oct3032w/.

Über Octasic Inc.

Octasic wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kanada. Das Unternehmen entwickelt innovative programmierbare Prozessoren für Mobilfunkmärkte wie beispielsweise proprietäre 4G/5G-basierte Netzwerke. Die Opus-basierte Prozessortechnologie, Programmiertools, Software und der Referenzcode von Octasic senken die Kosten, verringern das Risiko, beschleunigen die Markteinführungszeit und ermöglichen Entwicklern, die technischen Ressourcen auf ihre Differenzierungsbereiche zu konzentrieren. Mit 20 Jahren Technologieentwicklung in programmierbaren System-on-Chip-Lösungen mit geringem Stromverbrauch liefern Octasic-Produkte eine "5G Small Cell-on-a-Chip" mit geringem Stromverbrauch und geringer Latenz für kommerzielle und private Netzwerke. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.octasic.com/.

Die Panasonic Corporation

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobilindustrie und Business-to-Business. Das Unternehmen, das 2018 sein 100-jähriges Bestehen feierte, hat sich weltweit ausgebreitet und betreibt heute 582 Tochtergesellschaften und 72 angeschlossene Unternehmen auf der ganzen Welt. Es erzielte in dem am 31. März 2020 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 7,49 Billionen Yen. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie hier: https://www.panasonic.com/global.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Global Communications Department:

https://news.panasonic.com/global/contacts/

