Der geplante Börsengang des Alibaba-Ablegers Ant Financial wird weltweit mit Spannung erwartet und hat den chinesischen Fintech-Markt in den Fokus von Anlegern weltweit gerückt. Und der hat noch mehr als ein Ass im Ärmel.? JD Digits strebt ans Shanghai STAR Board? Waterdrop erhält prominente Unterstützung durch Tencent? Wallyt erobert den südostasiatischen MarktDer für September oder Oktober anberaumte IPO des Alibaba-Zöglings Ant Financial zieht seit Langem große Aufmerksamkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...